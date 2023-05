Philips niet van plan aandeelhouders te compenseren

Medisch technologiebedrijf Philips is niet van plan aandeelhouders te gaan compenseren voor de gedaalde beurskoers. Dat zei topman Roy Jakobs van de onderneming na afloop van de aandeelhoudersvergadering. “Daar kan alleen sprake van zijn als er iets is misdaan, maar daar is volgens ons geen sprake van.” Tegen een aandeelhouder zei Jakobs tijdens de vergadering al dat koersdalingen “horen bij aandelenbezit”.

“Ik wil vooruitkijken”, verklaarde Jakobs na zijn eerste aandeelhoudersvergadering als topman van Philips. Het plan van de bestuurder is om Philips weer te laten groeien en de winst op te voeren. “Ik zet in op waardecreatie via resultaat. Dan komt de beloning voor de aandeelhouders hopelijk vanzelf.”

Dat het bestuur over het afgelopen jaar geen vrijstelling werd verleend, de zogenaamde decharge, deed Jakobs niet zoveel. “Het was vooral een belangrijk signaal.” Maar juridisch zorgt de stap niet voor problemen voor Jakobs en zijn medebestuurders. “Het is vooral dat de onderneming het recht heeft om bestuurders aan te spreken als er echt dingen zijn misgegaan. Maar dan heb je het over wanbestuur of fraude, daar is geen sprake van.”