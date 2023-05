ING koploper in AEX, Pharming en SBM zakken na cijfers

ING was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. ING profiteerde afgelopen kwartaal flink van de gestegen rente en zag de nettowinst bijna verviervoudigen. De bank ziet ook ruimte om aandeelhouders te gaan belonen door voor maximaal 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Concurrent ABN AMRO meldde eerder ook al een forse winsttoename, ondanks de recente onrust in de bankensector.

Ook ING (plus 3 procent) had afgelopen kwartaal weinig last van de onrust in de bankensector. Die onrust ontstond toen enkele Amerikaanse banken en ook Credit Suisse in de problemen kwamen en gered moesten worden. Volgens topman Steven van Rijswijk bleven klanten van ING vertrouwen houden in de bank. Volgens hem ging het juist goed met het aantrekken van klanten, vooral in Duitsland.

De resultaten van maritiem dienstverlener SBM Offshore en vooral die van biotechnoloog Pharming vielen niet in de smaak bij beleggers. Pharming kelderde 13,5 procent. Het bedrijf zag de inkomsten afgelopen kwartaal dalen en dook in de rode cijfers. SBM Offshore zag de omzet in het eerste kwartaal met bijna een kwart dalen. Topman Bruno Chabas sprak desondanks van goede prestaties en handhaafde de verwachtingen voor het gehele jaar. Het aandeel was met een min van 3,5 procent de grootste daler in de MidKap.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 754,03 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 925,11 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Londen klom 0,4 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank zal waarschijnlijk de rente voor de twaalfde keer op rij gaan verhogen.

Naast ING stonden betaalbedrijf Adyen en dataleverancier RELX in de kopgroep van de AEX, met plussen van meer dan 2 procent. Ahold Delhaize sloot de rij met een min van 1,5 procent. Analisten van de Britse bank HSBC haalden het supermarktconcern, dat woensdag met resultaten kwam, van hun kooplijst af. Philips (min 0,9 procent) noteerde ex dividend.

Ook de vastgoedbedrijven CTP en Vastned openden de boeken. CTP (plus 1,2 procent) zag de huurinkomsten en winst verder stijgen. Topman Reinier Walta van Vastned (min 0,7 procent) sprak van sterke kwartaalprestaties, maar waarschuwde voor hogere financiƫle kosten dit jaar.

De euro was 1,0929 dollar waard, tegen 1,0974 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent in prijs tot 73,03 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 76,89 dollar per vat.