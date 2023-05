Reclamewaakhond tikt ING op de vingers om te groen filmpje

ING heeft volgens de Reclame Code Commissie (RCC) consumenten misleid met een video waarin de bank het eigen klimaatbeleid promoot. De organisatie Fossielvrij NL had over het filmpje uit 2021 geklaagd, omdat de bank zichzelf daarin een te groen imago zou aanmeten. Dat is de RCC met de klagers eens. De teksten in de video over het financieren van “miljarden euro’s aan groene projecten en bedrijven wereldwijd” waren volgens de reclamewaakhond te absoluut geformuleerd.

ING financiert immers ook volop projecten en bedrijven die “niet als duurzaam beschouw kunnen worden”. Fossielvrij NL stoort zich daarbij vooral aan investeringen in de fossiele brandstofsector, omdat die bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

ING had de video in september 2021 online gezet. In november vorig jaar heeft de bank een bijgewerkte versie gemaakt. Daarin wordt erkend dat ING “de maatschappij van vandaag financiert”, waaronder ook “dingen die niet groen zijn”. Daarna komt de passage over groene projecten. “We bekijken constant onze uitingen, dit was een kwestie van voortschrijdend inzicht”, zegt een woordvoerder van ING.

Fossielvrij NL is nog niet tevreden. De organisatie vindt ook de video in zijn huidige vorm misleidend en kondigt een nieuwe klacht daartegen aan. “Door nu geld te stoppen in nieuwe fossiele infrastructuur, financiert ING niet het heden, maar onze fossiele afhankelijkheid in de toekomst. Om die fossiele infrastructuur van vandaag terug te verdienen en er winst op te maken, moet er nog tientallen jaren olie en gas worden verkocht”, aldus de organisatie.

ING had nog niets over de nieuwe klacht vernomen. “We zien het tegemoet”, zegt de woordvoerder. Hij zegt in het algemeen dat de bank “open en transparant” wil communiceren.