Staking bij Tielse coatingfabriek van verfmultinational PPG

Medewerkers van een coatingfabriek van PPG in Tiel zijn begonnen aan een driedaagse staking. Ze schakelen de fabriek, die normaal gesproken 24 uur per dag draait, stapje voor stapje uit. Daarmee hopen ze hun eisen voor een sterkere loonsverhoging kracht bij te zetten, meldt vakbond FNV.

PPG, een wereldwijd actieve verffabrikant met merken als Histor en Sigma, biedt volgens FNV niet genoeg extra loon in de lopende cao-onderhandelingen. De vakbond wil dat de salarissen even hard stijgen als de inflatie en eisen 14,3 procent meer. PPG biedt volgens FNV-bestuurder Erik de Vries 7 procent meer loon.

Het duurt zo’n zestien uur voordat de Tielse fabriek, waar ongeveer vijftig mensen werken, volledig tot stilstand is gebracht. FNV dreigt met meer acties bij andere locaties van PPG in Nederland als het verfconcern niet ingaat op de eisen. In totaal werken duizend mensen in Nederland voor PPG.