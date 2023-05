Brussel: eerste gezamenlijke Europese gasinkoop succesvol

De eerste internationale aanbesteding voor de gezamenlijke aankoop van gas voor Europese landen is volgens de Europese Commissie een succes geworden. Er hebben zich “25 betrouwbare leveranciers” gemeld voor in totaal ruim 13,4 miljard kubieke meter gas (bcm), meer dan het gevraagde volume van 11,6 miljard bcm, heeft Eurocommissaris Maroš Šefčovič in Brussel bekendgemaakt.

De eerste aanbestedingsronde heeft betrekking op gasleveringen van juni 2023 tot mei 2024. In juni volgt een tweede ronde en tot het eind van het jaar komen er nog drie, aldus Šefčovič. Hij wilde “vanwege de vertrouwelijkheid” geen namen noemen van de betrokken partijen maar gaf Bulgarije als voorbeeld van het succes. Dat EU-land is volgens hem nu in één keer in zijn gasbehoefte voorzien.

De gezamenlijke inkoop is ingegeven door de torenhoge gasprijzen van afgelopen jaar en de zoektocht naar alternatieven omdat de EU niet meer afhankelijk wil zijn van Russisch gas. Net als bij de gezamenlijke inkoop van coronavaccins kan Europa met de bundeling van de gasbehoeften haar collectieve marktmacht gebruiken om betere prijzen te bedingen bij internationale leveranciers, is de gedachte.

Daarom werd vijf maanden geleden het zogenoemde AggregateEU-mechanisme voor de gezamenlijke inkoop in het leven geroepen. Het staat open voor alle 27 EU-landen plus Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Oekraïne. Anders dan bij de gezamenlijke inkoop van vaccins is de commissie niet betrokken bij de onderhandelingen over de prijs en andere contractvoorwaarden.