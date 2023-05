Nieuwe baas Vodafone schrapt 11.000 banen komende jaren

De nieuwe baas van Vodafone gaat in de komende drie jaar in totaal 11.000 banen wereldwijd schrappen bij het Britse telecomconcern. De banenreductie volgt op een herziening van de strategie in de afgelopen maanden en is bedoeld om kosten te besparen en de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen. Ook op het hoofdkantoor in het Engelse Newbury zullen banen verdwijnen.

Bij Vodafone werkten vorig jaar wereldwijd ongeveer 100.000 mensen, waarmee het banenverlies uitkomt op meer dan 10 procent van het personeelsbestand. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is nog onduidelijk. In Nederland is Vodafone samen met Ziggo eigenaar van het fusiebedrijf VodafoneZiggo. Die aanbieder van televisie, internet en telefonie is een aparte Nederlandse onderneming. Bij VodafoneZiggo was nog niemand bereikbaar voor commentaar.

“Onze prestaties zijn niet goed genoeg. Om consequent te kunnen leveren, moet Vodafone veranderen”, zei Margherita Della Valle in een verklaring. “Mijn prioriteiten zijn onze klanten, eenvoud en groei. Wij zullen onze organisatie vereenvoudigen en complexiteit wegnemen om onze concurrentiekracht terug te winnen.” Naast de banenreductie wil de topvrouw, die eerder al diende als financieel directeur en interim-baas bij Vodafone, de Duitse activiteiten verbeteren en de activiteiten in Spanje tegen het licht houden.