Nintendo verkoopt in 3 dagen 10 miljoen stuks nieuwste Zelda-game

Van het nieuwste spel van de videogameserie Zelda zijn in de eerste drie dagen na de lancering ruim 10 miljoen exemplaren verkocht. Dat meldt het Japanse gameconcern Nintendo woensdag. Daarmee is de game met de titel ‘Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ de best presterende titel van de Zelda-franchise ooit.

Het spel kwam uit voor de Switch, de laatste gameconsole van Nintendo. Deskundigen verwachtten eerder dat deze spelcomputer al wat gedateerd raakte. Maar Nintendo heeft de hoop gevestigd op de Zelda-game, die de populariteit van de Switch mogelijk nieuw leven kan inblazen. Analisten denken dat de game weleens de belangrijkste geldschieter van dit jaar kan zijn voor het Japanse concern.

Nintendo meldde vorige week nog te verwachten dit jaar aanzienlijk minder Switch-spelcomputers te verkopen dan in het voorgaande jaar. Het bedrijf, ook bekend van titels als Mario en Pokémon, rekent in het boekjaar dat in april begon 15 miljoen van die apparaten te kunnen afzetten. In het afgelopen boekjaar waren dat er nog haast 18 miljoen. Tijdens de coronapandemie kon Nintendo de spelcomputers niet snel genoeg produceren om aan alle vraag te voldoen. Maar nu mensen weer meer tijd buitenshuis kunnen doorbrengen is ook de vraag naar spelcomputers afgenomen.