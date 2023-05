UWV in beroep tegen uitspraak dat asielzoeker langer mag werken

Uitkeringsinstantie UWV heeft samen met het ministerie van Sociale Zaken besloten om in hoger beroep te gaan tegen een recente uitspraak van de rechter dat asielzoekers langer dan 24 weken per jaar zouden mogen werken. “Bij zo’n ingrijpende uitspraak, waardoor de huidige regels ongeldig worden verklaard, is een hoger beroep de gebruikelijke gang van zaken. Hierdoor komt er bij de hoogste bestuursrechter helderheid”, bevestigt een woordvoerder van het UWV na berichtgeving door de NOS.

De rechtszaak had betrekking op een Nederlandse werkgever en een uit Nigeria afkomstige asielzoeker die graag met elkaar verder wilden na het verstrijken van het dienstverband. Maar omdat de medewerker al 24 weken voor zijn werkgever had gewerkt, kreeg hij geen nieuwe werkvergunning. Dat had het UWV volgens de rechtbank in Arnhem niet mogen doen, omdat daarmee de toegang tot de arbeidsmarkt “onnodig wordt beperkt”.

VluchtelingenWerk reageerde vorige maand verheugd op de uitspraak. De stichting zei dat de 24 wekeneis een “belemmering” is voor veel werkgevers om asielzoekers in dienst te nemen. Eerder bleek al uit onderzoek dat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken had laten uitvoeren, dat het veel voordelen oplevert als asielzoekers een langere periode mogen werken. Maar binnen de coalitie wordt hier verschillend over gedacht. VVD en CDA zijn terughoudend, maar D66 wil asielzoekers wel toestaan langer dan 24 weken per jaar te werken.