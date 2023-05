Chinese chipbedrijven helpen beurs in Hongkong vooruit

De aandelenbeurs in Hongkong liet maandag een stevige winst zien. Vooral de Chinese chipbedrijven stonden in de belangstelling. Beleggers verwerkten het verbod van de Chinese autoriteiten om nog langer bepaalde producten te kopen van de Amerikaanse fabrikant van geheugenchips Micron Technology. Volgens de Chinese Cyberspace Administration, de internetregulator en censor van het land, vormen de producten van Micron een beveiligingsgevaar voor de informatie-infrastructuur en de nationale veiligheid.

China lijkt daarmee te reageren op de exportbeperkingen van geavanceerde chiptechnologieƫn naar het land door westerse landen. Zo besloten de Verenigde Staten, Nederland en Japan al om die technologieƫn niet meer aan China te leveren om ervoor te zorgen dat het land niet de modernste halfgeleiders kan ontwikkelen, omdat die chips ook voor militaire doeleinden bruikbaar zijn. Zo mag chipmachinemaker ASML bijvoorbeeld geen hoogwaardige apparatuur meer uitvoeren naar China.

Chinese concurrenten van Micron als SMIC en Hua Hong Semiconductor stegen 1,7 en 1,5 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde mede daardoor tussentijds 1,3 procent hoger. In Zuid-Korea won chipmaker SK Hynix 1,6 procent. De Kospi in Seoul dikte 0,7 procent aan. De beurs in Shanghai won 0,1 procent, na het besluit van de Chinese centrale bank om de rentetarieven op leningen met een looptijd van een en vijf ongewijzigd te laten. De All Ordinaries in Sydney bleef achter met een min van 0,2 procent.

De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en won 0,4 procent. De Japanse hoofdindex, die vrijdag al op het hoogste niveau sinds 1990 sloot, ging daarmee voor de zevende handelsdag op rij vooruit. De aandacht van beleggers ging daarbij vooral uit naar de onderhandelingen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid, die naar verwachting later op de dag worden hervat.