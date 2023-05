Personeel verfmultinational PPG staakt deze week op drie plekken

Medewerkers van verfconcern PPG gaan deze week verder met staken. Maandagochtend heeft het personeel in Den Bosch en Meppel volgens vakbond FNV het werk voor drie dagen neergelegd, later deze week komt daar de grote verffabriek in Amsterdam bij. Een exacte datum wil FNV-bestuurder Erik de Vries niet geven, omdat dit nog een verrassing moet zijn. PPG is een wereldwijd actieve verffabrikant met merken als Histor en Sigma.

In Den Bosch maakt PPG met zo’n 25 mensen sier- en spuitpleisters voor op plafonds en muren. Tot zeker donderdag ligt volgens FNV daar de productie stil. Dan loopt ook de staking in Meppel af. Daar gaat het om een handjevol mensen die bij Scania vrachtwagens lakken. Zij worden daarvoor ingehuurd via PPG.

PPG biedt volgens FNV niet genoeg extra loon in de lopende cao-onderhandelingen. De vakbond wil dat de salarissen even hard stijgen als de inflatie en eisen 14,3 procent meer. PPG biedt volgens FNV 7 procent meer loon. Dat leidde vorige week al tot stakingen in Tiel en Uithoorn. “De directie mag zich inmiddels echt zorgen gaan maken, want we zijn hard op weg naar een landelijke staking”, meent De Vries.

In totaal werken 1100 mensen in Nederland voor PPG.