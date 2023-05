ASR en Philips onderaan in rode AEX, Aalberts zakt na update

De AEX-index op het Damrak ging woensdag flink omlaag door stevige koersverliezen van verzekeraar ASR en zorgtechnologiebedrijf Philips. Bij de middelgrote bedrijven moest industrieel toeleverancier Aalberts het ontgelden na een handelsupdate. De markten bleven verder in de greep van de perikelen rond het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.

Het uitblijven van een akkoord over de verhoging van het plafond zorgde dinsdag al voor flinke koersverliezen op Wall Street. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy verklaarde bovendien dat de besprekingen nog een lange weg te gaan hebben. De Verenigde Staten komen rond 1 juni zonder geld te zitten als het schuldenplafond niet wordt opgeschroefd.

De AEX noteerde rond het middaguur 1,4 procent lager op 755,46 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap zakte 1,8 procent tot 925,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 1,7 procent in.

Londen verloor 1,6 procent. In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie in april afgekoeld tot 8,7 procent, van 10,1 procent in maart. De inflatie viel wel hoger uit dan economen hadden verwacht. Ook nam de kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie en voeding niet worden meegenomen, verder toe tot het hoogste niveau sinds maart 1992.

Naast ASR (min 3 procent) en Philips (min 2,7 procent) stonden de verzekeraars Aegon en NN Group in de staartgroep van de AEX, met verliezen van meer dan 2 procent.

In de MidKap stond Aalberts onderaan met een verlies van dik 6 procent. Het bedrijf zag de omzet in de eerste vier maanden van het jaar stijgen. Ook nam het orderboek verder toe. Beleggers hadden echter op meer gehoopt. Aalberts kondigde tevens aan de Fransman St├ęphane Simonetta in de tweede jaarhelft te benoemen tot nieuwe topman. Hij volgt bestuursvoorzitter Wim Pelsma op die eind vorig jaar zijn vertrek aankondigde.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Fastned 9 procent. De oprichters Michiel Langezaal en Bart Lubbers hebben een deel van hun aandelen in het snellaadbedrijf verkocht. In Londen steeg Marks & Spencer bijna 12 procent. De Britse verkoper van voedingsproducten en kleding zag de winst in het afgelopen boekjaar dalen. Wel gaat het bedrijf weer dividend uitkeren.

De euro was 1,0776 dollar waard, tegen 1,0774 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 74,41 dollar. De prijs van een vat Brentolie steeg 1,9 procent tot 78,29 dollar.