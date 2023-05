Haven Rotterdam krijgt interimbaas tot nieuwe topman is gevonden

Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam wordt na zijn vertrek deze zomer tijdelijk vervangen door de huidige operationeel directeur Boudewijn Siemons. Siemons zal beide functies combineren tot er een nieuwe topman is gevonden.

Het was al bekend dat Castelein na bijna tien jaar afscheid zou gaan nemen bij de haven. Het Havenbedrijf is ook al op zoek naar een definitieve opvolger, maar dat proces loopt nog. “We hebben daarvoor langer de tijd nodig dan tot 15 juli, het einde van de termijn van Allard Castelein”, verklaart Miriam Maes, de voorzitter van de raad van commissarissen.

De 58-jarige Siemons is sinds oktober 2020 operationeel directeur bij het Havenbedrijf. Dat maakte hem afgelopen jaren al verantwoordelijk voor de portefeuilles infrastructuur en maritieme zaken. Eerder werkte Siemons, een werktuigbouwkundig ingenieur, onder meer voor tankopslagbedrijf Vopak dat een grote speler is in de Rotterdamse haven.

Over de opvolging van Castelein bestaat in de Rotterdamse politiek al langer discussie. Dat gaat over het inkomen van de nieuwe directeur van het Havenbedrijf, die volgens de gemeente – de grootste aandeelhouder – minder zou moeten verdienen dan Castelein. Het AD schreef in februari op basis van ingewijden dat er al een potentiĆ«le opvolger in beeld zou zijn, maar dat de discussie over de hoogte van het salaris de boel zou vertragen.

Financieel directeur Vivienne de Leeuw blijft komende jaren in ieder geval aan bij het Havenbedrijf. Haar termijn is verlengd met vier jaar. De Leeuw is al sinds juli 2019 de financieel verantwoordelijke. Daarvoor bekleedde ze diezelfde functie bij RTL Nederland en KPN Consumer Residential.