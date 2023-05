Jumbo en Gorillas na nog geen anderhalf jaar weer uit elkaar

Jumbo stopt na nog geen anderhalf jaar alweer met zijn samenwerking met flitsbezorger Gorillas. De supermarktketen uit het Brabantse Veghel stelt in een verklaring zich nadrukkelijker te willen richten op verdere groei via de eigen winkels en het online kanaal.

De krachtenbundeling van Jumbo en Gorillas werd in januari vorig jaar aangekondigd. In maart 2022 volgde nog het bericht dat de familie Van Eerd, de eigenaren van Jumbo, een financieel belang wilde nemen in de flitsbezorger. Maar de ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels is Gorillas ingelijfd door branchegenoot Getir.

Jumbo vindt het dan ook een “logisch moment” om de samenwerking te beëindigen. Het bedrijf benadrukt veel geleerd te hebben van het samen optrekken met Gorillas. Maar “we werken nu aan minder complexiteit in het bedrijf”, klinkt het ook.

Getir-bestuurder Florian Brunsting spreekt eveneens van een logisch moment bij zijn uitleg waarom de partijen uit elkaar gaan. Hij onderstreept dat de samenwerking met Jumbo en de belevering door Jumbo aan de city stores van Gorillas de flitsbezorger heeft geholpen om in Nederland zijn marktpositie te versterken en vaste voet aan de grond te krijgen. Maar de overname van Gorillas door Getir zou weer nieuwe kansen bieden.

In Nederland is Getir momenteel actief in veertien steden. De vestigingen van Gorillas worden voortaan vanuit Getirs distributiecentrum in Alblasserdam bevoorraad. “In tegenstelling tot Gorillas heeft Getir vorig jaar geïnvesteerd in een eigen distributiecentrum dat daarin een centrale rol vervult”, aldus Brunsting.