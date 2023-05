Waakhond: klimaatbeloftes van oliemaatschappij Chevron waardeloos

De klimaatbeloftes van de Amerikaanse oliemaatschappij Chevron zijn grotendeels waardeloos, concludeert waakhond Corporate Accountability, die een onderzoek heeft gedeeld met The Guardian. Daarin komt naar voren dat het bedrijf voornamelijk de uitstoot van zijn fossiele brandstoffen wil compenseren met zogeheten carbon credits of vertrouwt op “niet levensvatbare” technologieën om CO2 af te vangen en op te slaan.

Meer dan 90 procent van de carbon credits die Chevron aanschafte tussen 2020 en 2022 zijn waardeloos of rotzooi, concludeert de waakhond. Met carbon credits wordt ergens anders vervuilende CO2 uit de lucht gehaald, bijvoorbeeld door bomen aan te planten of bos te beschermen. Maar in de praktijk is al langer te zien dat dit niet werkt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) uitte recent nog zorgen: de credits zijn vaak onvoldoende onderbouwd.

Chevron is een van de grootste fossiele brandstofbedrijven in de Verenigde Staten. De oliemaatschappij heeft gezegd ernaar te streven in 2050 klimaatneutraal te zijn. Volgens het rapport zijn de carbon credits van Chevron niet alleen waardeloos. Bijna de helft ervan richt mogelijk ook schade aan, met name in gemeenschappen op het zuidelijk halfrond. Deze groepen mensen worden vaak het hardst getroffen door de klimaatcrisis.

Corporate Accountability controleert meestal op eigen initiatief ondernemingen. De organisatie wil bedrijven verantwoordelijk houden voor hun bijdrage aan klimaatverandering en de leefomstandigheden van mensen wereldwijd.