Flixbus wil Indiase markt op

De Duitse busmaatschappij Flixbus wil de Indiase markt op. Het bedrijf dat zich richt op busvervoer over lange afstanden wil volgend jaar de eerste lijnen in het Aziatische land gaan aanbieden. Daar ziet Flixbus “enorme potentie”, want de markt is groter dan die in Europa, Noord-Amerika en Turkije samen. In die markten is Flixbus al actief.

Flixbus denkt dat zijn model van betaalbare en veilige busdiensten aan zal slaan in India. Langeafstandsbussen zijn daar een veelgebruikte vorm van vervoer. “We hebben vertrouwen dat ons bedrijfsmodel dat werkt met kleinere, lokale busbedrijven en onze technologie voor het plannen, boeken en beprijzen van busreizen ook in India een winnende combinatie zal zijn”, laat medeoprichter en topman André Schwämmlein weten.

Voordat het volgend jaar in India zijn diensten aan gaat bieden, gaat Flixbus later dit jaar al in Chili van start. Het bedrijf is inmiddels in veertig landen actief en rijdt op ruim 5500 bestemmingen. In Noord-Amerika bezit Flixbus de bekende busdienst Greyhound. In thuisland Duitsland rijden er ook treinen van het bedrijf.