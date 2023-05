Transavia schrapt 210 vluchten in zomermaanden

Transavia schrapt in juli en augustus in totaal 210 vluchten. Daarmee wil de budgetluchtvaartmaatschappij van luchtvaartconcern Air France-KLM de problemen die ontstonden door een tekort aan beschikbare vliegtuigen definitief het hoofd bieden. Volgens Transavia is voor “bijna alle passagiers” die een ticket voor een geschrapte vlucht hadden een andere vlucht gevonden “binnen ons eigen netwerk”. Reizigers van wie de vlucht geannuleerd is zijn ingelicht, net als reisorganisaties die hun klanten met Transavia op reis sturen.

De problemen bij Transavia begonnen vorige maand. Een aantal vliegtuigen die voorheen door de failliete Roemeense luchtvaartmaatschappij Blue Air waren ingezet, zouden geleaset worden. Maar door late levering en problemen met het papierwerk konden ze nog niet worden ingezet. Ook stonden enkele vliegtuigen door tekorten aan onderdelen langer aan de kant dan gepland. Dat zorgde ervoor dat Transavia herhaaldelijk vluchten moest schrappen waardoor duizenden passagiers getroffen werden.

Vanaf eind vorige maand besloot Transavia verder vooruit vluchten te gaan schrappen om zo meer buffer te kunnen inbouwen. In juni gaat het bijvoorbeeld om ruim 330 vluchten. In de maanden juli en augustus annuleert Transavia rond de de honderd vluchten per maand.

De vluchten die nu nog in het schema staan zullen ook worden uitgevoerd “zoals men van ons mag verwachten”, stelt de budgetmaatschappij. “Voor iedereen die de afgelopen tijd twijfels had wel of niet een vlucht met Transavia te boeken, kan dat nu met zekerheid doen.”