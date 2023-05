Chipbedrijf Marvell Technology stijgt op hoger Wall Street

Marvell Technology behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse chipfabrikant presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en voorspelde dat zijn jaarlijkse omzet op het vlak van kunstmatige intelligente (AI) zal verdubbelen. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van bijna 25 procent.

Donderdag zorgden de sterke resultaten en vooruitzichten van de Amerikaanse chipproducent Nvidia al voor optimisme in de chipsector. Het bedrijf verklaarde daarbij dat het de vraag naar chips voor datacenters nauwelijks kan bijbenen door de grote aandacht voor AI-toepassingen. Nvidia daalde licht, na een koerssprong van bijna 25 procent een dag eerder.

Beleggers reageerden ook op de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve. Dat inflatiecijfer viel hoger uit dan verwacht. De Fed vergadert volgende maand opnieuw over het rentebeleid. Dan moet duidelijk worden of de Amerikaanse centrale bank de rente verder zal verhogen of toch zal kiezen om de renteverhogingen voorlopig te pauzeren.

Daarnaast bleven de perikelen rond het Amerikaanse schuldenplafond boven de markten hangen. Een deal tussen de Democraten en Republikeinen over de noodzakelijke verhoging van dat plafond laat nog altijd op zich wachten. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy verklaarde tijdens het komende lange weekeinde door te zullen werken om een akkoord te bereiken. Als het schuldenplafond niet wordt opgeschroefd komen de VS rond 1 juni zonder geld te zitten. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten vanwege Memorial Day.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,8 procent hoger op 33.027 punten. De brede S&P 500 ging 0,6 procent omhoog tot 4176 punten. De Nasdaq steeg 0,7 procent tot 12.786 punten. De techgraadmeter won een dag eerder al 1,7 procent dankzij de opmars van Nvidia.

De kwartaalcijfers van Gap vielen eveneens in de smaak bij beleggers. De kledingverkoper boekte weliswaar minder omzet dan verwacht, maar de winstmarges lieten wel een sterke verbetering zien. Het aandeel werd 14 procent hoger gezet. Ulta Beauty zakte op zijn beurt 11,5 procent na tegenvallende resultaten van de keten van schoonheidssalons.

Autofabrikant Ford won verder 3 procent. Eigenaren van een elektrische Ford kunnen in de VS en Canada vanaf volgend jaar terecht bij alle laadpunten van concurrent Tesla. Ford gaat namelijk de door Tesla (min 1,8 procent) ontwikkelde stekker voor elektrische auto’s gebruiken voor zijn voertuigen.