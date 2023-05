Chipbedrijven verder omhoog op Damrak door AI-optimisme

ASML, Besi en ASMI gingen vrijdag verder omhoog op de Amsterdamse beurs. De chipbedrijven bleven profiteren van het optimisme over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligente (AI). In de chipsector werden donderdag al forse winsten geboekt doordat de Amerikaanse chipproducent Nvidia liet weten de vraag naar chips voor datacenters nauwelijks te kunnen bijbenen. Dat komt door de grote aandacht voor AI-toepassingen. Dat is goed nieuws voor ASML, dat chipmachines maakt, en toeleveranciers als ASMI en Besi.

Daarnaast blijven beleggers scherp letten op de ontwikkelingen rond het Amerikaanse schuldenplafond. Een deal tussen de Democraten en Republikeinen over de noodzakelijke verhoging van dat plafond laat nog altijd op zich wachten. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy verklaarde tijdens het lange weekeinde in de Verenigde Staten door te zullen werken om een akkoord te bereiken. De VS komen rond 1 juni zonder geld te zitten als het schuldenplafond niet wordt opgeschroefd.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 759,13 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 922,91 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De hoofdindex in Londen steeg 0,5 procent, na een sterker dan verwachte toename van de Britse winkelverkopen in april.

ASMI, Besi en ASML wonnen tot 3 procent, na koerswinsten van tot 8,6 procent een dag eerder. Staalfabrikant ArcelorMittal stond ook in de kopgroep van de AEX, met een plus van dik 2 procent. Techinvesteerder Prosus stond onderaan, met een min van 0,6 procent.

In de MidKap won InPost 2,8 procent tot 9,67 euro. Grootaandeelhouder Advent verkoopt een belang van 15 procent in de Poolse aanbieder van pakketkluisjes voor 10 euro per aandeel aan investeringsbedrijf PPF.

Vivoryon steeg 8 procent. De biotechnoloog haalde 25 miljoen euro op met de verkoop van aandelen en heeft nu voldoende geld in kas tot de tweede helft van 2024 voor de verdere ontwikkeling van zijn kandidaatmedicijnen. Chemiebedrijf Avantium kreeg een Europese subsidie van 1,5 miljoen euro en klom ruim 3 procent. Ook gamesbedrijf Azerion was opnieuw een opvallende stijger met een plus van 18 procent. Het aandeel laat de afgelopen dagen al een flinke opmars zien zonder duidelijke reden.

De euro was 1,0741 dollar waard, tegen 1,0722 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 72,18 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 76,47 dollar per vat.