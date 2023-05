Privacywaakhond bekijkt mogelijk datalek bij Tesla

De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy, heeft informatie gekregen over een mogelijk datalek bij autobouwer Tesla. Die informatie wordt momenteel bekeken. Dat zegt een woordvoerder van de waakhond na berichtgeving van het AD en de persbureaus Reuters en dpa.

Het bestuderen van de gegevens kan leiden tot een officieel onderzoek, maar de Autoriteit Persoonsgegevens wil niet zeggen of dat onderzoek al is begonnen.

De Duitse zakenkrant Handelsblatt meldde donderdag ongeveer 100 gigabyte aan persoonsgegevens in handen te hebben gekregen. Het zou onder meer gaan om burgerservicenummers van werknemers, om informatie van klanten en om bedrijfsgevoelige informatie. Tesla zegt tegen dpa dat de gegevens zijn gestolen door een oud-medewerker.

De enige fabriek van Tesla in Europa staat in het Duitse Grünheide, in de deelstaat Brandenburg. De toezichthouder voor privacy daar heeft het mogelijke datalek doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Die gaat over een eventueel onderzoek, omdat het Europese hoofdkantoor van Tesla in Amsterdam is gevestigd.