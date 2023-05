Aandeelhouders ExxonMobil wijzen massaal klimaatpetities af

Aandeelhouders van ExxonMobil hebben met een grote meerderheid voorstellen afgewezen om het Amerikaanse olieconcern te dwingen meer te doen aan de klimaataanpak. Geen van de initiatiefvoorstellen, ingediend door het activistische beleggerscollectief Follow This, kreeg meer dan 36 procent van de stemmen.

Een van de voorstellen ging over het vaststellen van doelstellingen op de middellange termijn. Daarbij zou ook de CO2 moeten worden meegenomen die in de atmosfeer terechtkomt als klanten de brandstoffen van ExxonMobil gebruiken, de zogeheten Scope 3-emissies. Dat voorstel kreeg slechts 11 procent van de stemmen. Een jaar eerder stemde nog 28 procent van de aandeelhouders voor. Exxon is de enige van vijf grote westerse oliemultinationals die geen klimaatdoelstelling heeft voor 2030.

Oprichter van Follow This Mark van Baal noemt het “onbegrijpelijk” dat aandeelhouders van Amerikaanse olieconcerns als ExxonMobil accepteren dat de bedrijven weigeren hun uitstoot te verminderen. “Ze kennen allemaal de wetenschap: om een klimaatramp te voorkomen moet de wereldwijde uitstoot tegen 2030 bijna gehalveerd zijn”, aldus Van Baal. “Maar de meeste beleggers moeten de kortetermijnwinsten nog loskoppelen van de langetermijnrisico’s voor het bedrijf en hun portefeuilles.”

Naast de middellangetermijndoelstelling lag er ook een voorstel om een plan voor de bestrijding van olielekkages openbaar te maken. Dat ging om een plan dat uitging van het ernstigste scenario in het geval van lekkages bij een olieveld voor de kust van Guyana in Zuid-Amerika. De offshore-projecten daar dragen bij aan de snelle groei van de olieproductie door ExxonMobil. Slechts 13 procent van de aandeelhouders stemden voor de openbaarmaking.

Op de jaarlijkse vergadering van TotalEnergies stemde vorige week ruim 30 procent van de aandeelhouders voor ambitieuzere klimaatmaatregelen bij het Franse olie- en gasconcern. De minder ambitieuze klimaatdoelstellingen van TotalEnergies zelf werden gesteund door een veel grotere groep van 89 procent van de aandeelhouders, hetzelfde aantal als vorig jaar.

Op de aandeelhoudersvergadering van Shell stemde iets meer dan 20 procent van de aandeelhouders voor een voorstel dat het olie- en gasbedrijf oproept sneller de uitstoot van CO2 te verlagen. Het bestuur van Shell adviseerde aandeelhouders tegen te stemmen, omdat het voorstel financieel slecht kan uitpakken voor aandeelhouders en de vergroening van de energie niet zou helpen.