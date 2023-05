Franse inflatie koelt af tot laagste niveau in jaar tijd

De inflatie in Frankrijk is in mei afgekoeld tot het laagste niveau in een jaar tijd. Dat komt vooral doordat de prijzen voor energie en voedsel minder hard stegen, meldde het Franse statistiekbureau Insee.

De kosten van het levensonderhoud van de Fransen stegen deze maand met 6 procent op jaarbasis, volgens de Europese rekenmethode. Dat is het laagste niveau sinds mei vorig jaar. De inflatie koelde daarmee sterker af dan economen hadden verwacht. In april stegen de consumentenprijzen in de op een na grootste economie van de eurozone nog met 6,9 procent.

Energie werd in mei 2 procent duurder, na een prijsstijging van 6,8 procent in april. De voedselprijsinflatie nam af van 15 procent tot 14,1 procent. Insee kwam ook met definitieve cijfers over de Franse economie. Die groeide in het eerste kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat was conform een eerdere schatting.

De Franse gegevens volgen op een sterker dan verwachte afkoeling van de inflatie in Spanje. Het inflatiecijfer van Duitsland, de grootste economie van de eurozone, wordt later op de dag vrijgegeven. Donderdag komen de inflatiecijfers van de gehele eurozone naar buiten.

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt donderdag een eerste raming van de inflatie over mei bekend. De afgelopen tijd daalde de inflatie in Nederland, maar in april was er plots weer een stijging. Dat kwam vooral door een minder sterke daling van de energieprijzen, maar ook duurder voedsel speelde een rol.

De inflatiecijfers geven een indicatie of de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) effect beginnen te hebben. Als dat nog niet voldoende is, dan zijn er meer renteverhogingen te verwachten. De beleidsmakers van de ECB komen halverwege juni weer bijeen.

Het Italiaanse statistiekbureau Istat meldde eveneens nieuwe cijfers over de economie. Volgens Istat groeide de economie in het eerste kwartaal met 0,6 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Dat is sterker dan een eerdere raming van 0,5 procent groei.