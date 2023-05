Wall Street daalt in afwachting stemming over schuldendeal

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag omlaag. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan de stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over de onlangs gesloten deal over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. Vooral binnen de Republikeinse partij lijkt het verzet tegen de deal toe te nemen.

Bij het uitblijven van een goedkeuring door het Congres dreigen de Verenigde Staten binnenkort zonder geld te komen zitten, wat grote chaos op financiƫle markten kan veroorzaken. Naast het Huis van Afgevaardigden moet het voorstel om het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid mag lenen ook nog worden goedgekeurd door de Senaat, waar de Democraten een meerderheid hebben.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 32.866 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,5 procent tot 4186 punten. De Nasdaq zakte 0,2 procent tot 12.990 punten. De techgraadmeter koerst af op een koerswinst van dik 6 procent in de maand mei dankzij de sterke opmars van de tech- en chipbedrijven die profiteerden van het optimisme over toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI).

Microsoft steeg 0,6 procent. Analisten van Piper Sandler verhoogden het koersdoel voor het tech- en softwareconcern en noemden het aandeel een ‘AI-superster’. Nvidia zakte 0,9 procent, na een flinke stijging van het chipbedrijf de afgelopen maand. Dinsdag was het zelfs even meer dan 1 biljoen dollar waard, door het optimisme over nieuwe AI-producten die Nvidia op de markt brengt.

Occidental Petroleum daalde 0,8 procent. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van superbelegger Warren Buffett, heeft zijn belang in het olieconcern verder uitgebreid tot bijna 25 procent. Buffett zei onlangs tijdens de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway niet van plan te zijn om Occidental volledig over te nemen.

De euro was 1,0689 dollar waard, tegen 1,0720 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent in prijs tot 68,92 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 72,85 dollar per vat.