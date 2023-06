Techinvesteerder Prosus aan kop in licht hogere AEX

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag verder omhoog onder aanvoering van Prosus. De techinvesteerder profiteerde van de stevige koerswinsten in de Chinese techsector en werd ruim 3 procent hoger gezet. Beleggers gingen verder weer over tot de orde van de dag, nu het gevaar van wanbetaling door de Verenigde Staten is geweken.

Na het Huis van Afgevaardigden is ook de Amerikaanse Senaat akkoord met de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. Daardoor is voorkomen dat de VS voor het eerst in de geschiedenis zonder geld zouden komen te zitten. President Joe Biden zal het wetsvoorstel “zo snel mogelijk” ondertekenen en vrijdag een toespraak houden.

De belangrijkste vraag is nu wat de Federal Reserve later deze maand met de rente gaat doen. Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief in de grootste economie ter wereld niet verder zal gaan verhogen. Verschillende beleidsmakers van de Fed hebben de afgelopen tijd gehint op een mogelijke pauze in het beleid van renteverhogingen. Aangezien de situatie op de arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Fed zal dan ook scherp worden gelet op de banengroei en de werkgelegenheid in de VS. Daarover verschijnt vrijdag een rapport.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 758,87 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 917,86 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,7 procent.

Naast Prosus deed staalfabrikant ArcelorMittal goede zaken met een koerswinst van 2 procent. Uitzender Randstad, platenlabel UMG, zorgtechbedrijf Philips en verzekeraar Aegon wonnen rond de 1 procent. ASR (min 3,4 procent) noteerde ex dividend. Dat betekent dat het aandeel van de verzekeraar geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. De aandelenkoers zakt daardoor doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend.

Majorel werd door Berenberg van de kooplijst gehaald. Volgens analisten van de Duitse investeringsbank is de kans klein dat nog een andere koper zich meldt voor het callcenterbedrijf. Ook wordt het overnamebod van 3 miljard euro door het Franse Teleperformance gesteund door de belangrijkste aandeelhouders van het in Luxemburg gevestigde Majorel. Het aandeel daalde 0,3 procent.

De euro was 1,0771 dollar waard, tegen 1,0749 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog na de stevige stijging op donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 70,83 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 75,06 dollar per vat.