Sportauto 911 viert 60e verjaardag, feest bij Porsche Gelderland

De Porsche 911 viert dit jaar zijn 60e verjaardag. Om dit te vieren organiseert Porsche Centrum Gelderland, een van de grootste dealers van het merk in Nederland, dit weekend een expositie met “de meest unieke exemplaren” ooit gebouwd. “Een verzameling die in ons land nog nooit is vertoond”, zegt Porschedealer Mark Wegh.

De oersportauto werd in september 1963 voor het eerst aan het publiek getoond op de Autosalon in Frankfurt. Sindsdien zijn de beroemde Duitse 911-bolides, met de motor achterin en de bagageruimte voor, nooit meer uit productie geweest. Inmiddels zijn er meer dan 1,2 miljoen exemplaren gemaakt, waarmee de 911 de succesvolste sportauto ter wereld is.

In Nederland rijden er ruim 21.000 bolides rond van het type 911. Het instapmodel van de ‘Elfer’, het Duitse koosnaampje voor de 911, kost in Nederland 174.000 euro.

Autoliefhebbers krijgen komend weekend bij Porsche Centrum Gelderland een “complete line-up van alle leuke en unieke 911’s” te zien, zegt directeur Wegh. “Alle bijzondere Porsches die door de fabriek in zestig jaar zijn geproduceerd hebben we staan, van klassieke 911’s tot de meest moderne exemplaren”, vervolgt hij. Als voorbeelden noemt hij de 911 Sport Classic, een zeldzame 911 Dakar en het sportiefste topmodel 911 GT3 RS. Hij verwacht “enkele duizenden” bezoekers.

Autodeskundige Sjoerd van Bilsen voorziet dat Porsche nog tot zeker 2040 doorgaat met het leveren van 911’s met verbrandingsmotoren, hoewel steeds meer auto’s volledig elektrisch aangedreven worden. Om dit mogelijk te maken werkt de sportautofabriek aan de ontwikkeling van schonere, alternatieve brandstoffen. “Dat willen ze erdoorheen drukken. De Duitse regering is al overstag en inmiddels doen ook andere auto-industrielanden zoals Tsjechië, België, Frankrijk en Italië mee”, zegt Van Bilsen, die conservator is bij het Louwman Museum in Den Haag.

Volgens hem rijdt veel meer dan de helft van alle 911-modellen die ooit zijn gebouwd nog steeds rond. “Dat gebruikt Porsche als argument richting de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat er altijd brandstof beschikbaar blijft. Maar ondertussen blijven ze gewoon nieuwe 911-modellen verkopen”, stelt Van Bilsen.

Hij verwacht wel dat Porsche spoedig met een 911 komt met hybridetechnologie. “Enerzijds om het performanceniveau te verhogen, anderzijds om het brandstofverbruik iets te verlagen. Er komt ooit wel een volledig elektrische 911, maar ga ervan uit dat die auto een andere afwijkende naam krijgt.”