Jonge exploitant nachttrein wil 3 miljoen euro van particulieren

De jonge spoorwegmaatschappij European Sleeper vraagt particuliere investeerders om nog eens 3 miljoen euro. Het in 2021 opgerichte bedrijf wil daarmee verder groeien, onder andere door meer bestemmingen aan te doen. Sinds mei rijdt European Sleeper drie keer per week met een nachttrein tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn. Vanaf 2025 moet daar ook een treinverbinding met Barcelona bij komen.

Bij twee eerdere investeringsrondes haalde het Belgisch-Nederlandse bedrijf 2,5 miljoen euro aan kapitaal op bij ruim 1.700 kleine en middelgrote investeerders. De onderneming, die is opgezet als coƶperatie, zegt dat dit geld een snelle start van de treindienst mogelijk maakte zonder schulden aan te gaan. Na de derde kapitaalinjectie verwacht European Sleeper een tijdlang verder te kunnen met eigen geld.

“Onze treinen rijden, dus onze droom is uitgekomen”, zegt medeoprichter Chris Engelsman. “Maar we willen meer bereiken en dat betekent dat we meer groeikapitaal nodig hebben.” Het nieuwe geld is ook bedoeld om de dienstverlening te verbeteren. Zo kost het volgens oprichters Engelsman en Elmer van Buuren veel geld om de tickets via meer kanalen te verkopen of bijvoorbeeld een treinstel met catering te huren.

Het vervoersbedrijf stelt dat veel reizigers in Europa een nachttrein zien zitten als milieuvriendelijker alternatief voor het vliegtuig. Een probleem is de beschikbaarheid van slaaprijtuigen, die nu nog erg schaars zijn. Die huurt het bedrijf op dit moment, maar European Sleeper wil eigen wagons kopen. De vervoersonderneming moet nog partners selecteren die deze rijtuigen zullen leveren.

De Europese Commissie wees de beoogde treinverbinding van European Sleeper tussen Amsterdam, Brussel en Barcelona onlangs aan als proefproject voor het verbeteren van het internationale treinverkeer. Het opzetten van treinverbindingen tussen meerdere landen blijkt in de praktijk namelijk lastig, onder andere door gebrekkige afstemming tussen nationale spoorbeheerders. Tien proefprojecten moeten aan het licht brengen welke obstakels bestaan bij het opzetten van grensoverschrijdende treindiensten en oplossingen bieden.

Voorstanders van internationale treinreizen kregen onlangs een tegenvaller te verwerken. De directe verbinding van Eurostar tussen Amsterdam en Londen dreigt vanaf juni 2024 maandenlang uit te vallen door een grote verbouwing van treinstation Amsterdam Centraal. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) zei deze week te kijken of er een oplossing mogelijk is waardoor de hogesnelheidstrein toch kan blijven rijden.