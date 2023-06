Netflix stijgt op afwachtend Wall Street na positief rapport

Netflix behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Analisten van de Amerikaanse bank Wells Fargo kwamen met een positief rapport over de streamingdienst, waarin het koersdoel van het aandeel werd opgeschroefd tot 500 dollar. Dat is het hoogste koersdoel voor Netflix onder de Wall Street-analisten. Ook de kenners van JPMorgan verhoogden hun koersdoel voor het aandeel Netflix, dat 2,4 procent steeg.

De algehele stemming op de New Yorkse beursvloeren bleef terughoudend. Na de recente sterke opmars die volgde op het verhogen van het schuldenplafond van de overheid en het optimisme over de ontwikkelingen rond de toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI), zoeken beleggers naar richting.

Een sterker dan verwachte daling van de Chinese export in mei wakkerde daarnaast de vrees aan dat de wereldwijde vraag naar goederen afneemt door de verslechterde economische vooruitzichten. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 33.551 punten. De brede S&P 500, die dinsdag de hoogste slotstand bereikte sinds augustus vorig jaar, steeg 0,1 procent tot 4290 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 13.346 punten.

Coinbase toonde wat herstel en won 1,7 procent. De cryptobeurs verloor een dag eerder ruim 12 procent. Die koersval volgde op de aanklachten tegen het platform die toezichthouder SEC aankondigde.

Boeing won 0,2 procent. Het aandeel zakte dinsdag bijna 1 procent nadat bekend was geworden dat de vliegtuigbouwer de levering van ongeveer negentig 787 Dreamliner-vliegtuigen uitstelt, omdat er bij de productie fouten zijn ontdekt.

Soepfabrikant Campbell Soup verloor bijna 9 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Yext maakte een koerssprong van 33 procent. Het online marketingbedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke resultaten in het afgelopen kwartaal.

Online kleding- en stylingsbedrijf Stitch Fix schoot ruim 22 procent omhoog na goed ontvangen resultaten. Ook de kwartaalcijfers van restaurant- en entertainmentbedrijf Dave & Buster’s (plus 19 procent) vielen in de smaak bij beleggers.

De euro steeg 0,4 procent en was 1,0728 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 72,19 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer, op 76,71 dollar per vat.