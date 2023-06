Overwinning Jack Daniel’s bij hof VS in zaak over hondenspeeltje

Door een hondenspeeltje te ontwerpen naar het evenbeeld van een kenmerkende whiskyfles van Jack Daniel’s, heeft een bedrijf uit Arizona het merkenrecht geschonden. Zo luidt het oordeel van het Amerikaanse hooggerechtshof in een zaak die door de whiskymaker was aangespannen vanwege het speeltje met de naam ‘Bad Spaniels’.

De maker van het hondenspeeltje, VIP Products, had enkele kenmerken van de fles aangepast in zijn product. Zo valt op de flessen van Jack Daniel’s ‘Old No. 7’ te lezen, de VIP Products had daar ‘Old No. 2’ van gemaakt. Weliswaar lijken beide voorwerpen daarmee sterk op elkaar, er leek toch een bepaalde mate van verbazing bij een van de rechters door te schemeren. “Deze zaak gaat over hondenspeelgoed en whisky, twee items die zelden in dezelfde zin voorkomen”, moest zij toegeven.

Lagere rechtbanken stelden VIP Products eerder nog in het gelijk. Aanleiding daarvoor was de zogeheten Rogers-test, een precedent naar aanleiding van een uitspraak in 1989. Die volgde uit een zaak die Hollywood-actrice Ginger Rogers destijds aanspande om de film ‘Ginger and Fred’ tegen te houden. Volgens haar verwees die titel naar haar danspartnerschap met acteur Fred Astaire. Maar volgens de rechter kon Rogers’ naam niet worden beschermd als daarmee anderen worden beperkt in hun artistieke vrijheid.

Sindsdien is het voor veel kunstenaars toegestaan om legaal, ten behoeve van hun artistieke vrijheid, een bekend handelsmerk in hun kunst te verwerken. Voorwaarde is wel dat consumenten niet misleid worden. De rechtbank oordeelde dat het hondenspeelgoed een expressief werk is.

Maar het hooggerechtshof heeft die uitspraak nu verworpen, omdat de test hier niet van toepassing is. De zaak gaat nu wel weer terug naar een lagere rechtbank. Daar krijgt Jack Daniel’s een kans om te bewijzen dat consumenten in de war kunnen raken over wie achter het hondenspeeltje zit: de maker van de whisky of de maker van het hondenspeelgoed. Of het waarschijnlijk is dat de consument misleid kan worden, is volgens de hoge rechter “de enige vraag” die beantwoord moet worden in deze zaak.