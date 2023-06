Aziatische beurzen stijgen na zwakke Chinese inflatiecijfers

De Aziatische aandelenbeurzen gingen vrijdag overwegend omhoog. Beleggers verwerkten de zwakker dan verwachte Chinese inflatiecijfers, die wijzen op een verdere verzwakking van het economische herstel in het land. De hoop dat China spoedig met meer steunmaatregelen zal komen om de economie aan te jagen namen daardoor echter toe. Grote Chinese banken zouden de spaarrentes al hebben verlaagd om de bestedingen aan te jagen en beleggers hopen dat Chinese centrale bank binnenkort de officiƫle rentetarieven ook gaat verlagen om de economie te stimuleren.

De hoofdindex in Shanghai won een fractie. De consumentenprijzen in China namen in mei met 0,2 procent toe ten opzichte van een jaar geleden. Economen hadden gerekend op een stijging met 0,3 procent. Ten opzichte van april daalden de prijzen met 0,2 procent. De prijzen die producenten vragen voor hun producten daalden zelfs met 4,6 procent, na een afname met 3,6 procent in april. Dat was de grootste prijsdaling sinds juni 2016.

In Tokio veerde de Nikkei 1,7 procent op na twee zware verliesbeurten op rij. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de hoop dat de Federal Reserve volgende week de rente niet verder gaat verhogen weer toenam. Dat kwam door een sterker dan verwachte stijging van het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt daarmee te verslechteren en de Fed zou daardoor een pauze kunnen inlassen met de renteverhogingen.

Het Japanse winkelbedrijf Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorde tot de sterkste stijgers op de beurs in Tokio met een winst van ruim 4 procent. Computerspelmaker Nintendo steeg 1,9 procent en elektronicaconcern Sony won dik 2 procent. De autofabrikanten Honda en Toyota klommen 2,5 en 1,4 procent. Ook chiptester Advantest toonde herstel en dikte 1,9 procent aan.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus. De Chinese tech- en webwinkelconcerns Alibaba en JD.com lieten kleine winsten zien van 0,6 en 0,3 procent. Internet- en gamesbedrijf Tencent won 0,4 procent. Maaltijdbezorger Meituan kreeg er 1,9 procent bij. De Kospi in Seoul steeg 1 procent dankzij sterke koerswinsten van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung (plus 1,6 procent) en SK Hynix (plus 3,7 procent). De All Ordinaries in Sydney won 0,4 procent.