Damrak begint positief aan week vol rentebesluiten

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht hoger te beginnen aan de nieuwe beursweek, die vooral in het teken staat van de rentebesluiten van centrale banken wereldwijd. In het eurogebied zal de Europese Centrale Bank (ECB) zo goed als zeker de rente donderdag verder verhogen om de aanhoudende hoge inflatie te bestrijden. In de Verenigde Staten wordt gehoopt dat de Federal Reserve op woensdag na tien renteverhogingen op rij even een pauze zal houden. In China en Japan vergaderen de centrale bankiers op respectievelijk donderdag en vrijdag over het rentebeleid.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Op die dag komt nog het Amerikaanse inflatiecijfer over mei naar buiten. Economen verwachten dat de inflatie in de grootste economie ter wereld vorige maand iets is afgekoeld. De kerninflatie, waarin de sterk schommelende energie- en voedselprijzen niet worden meegenomen, blijft echter hardnekkig hoog.

De Aziatische markten lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent hoger. Beleggers verwachten dat de Bank of Japan later deze week het zeer ruime stimuleringsbeleid ongewijzigd zal laten aangezien de inflatie in het land nog altijd relatief laag is in vergelijking met andere grote landen. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Shell. Het olie- en gasconcern houdt woensdag een beleggersdag en zal dan meer bekendmaken over de strategie voor de komende jaren. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal bekijkt Shell daarbij de opties voor zijn chemische activiteiten, die vorig jaar verlieslatend waren.

In Z├╝rich staat UBS in de belangstelling. De Zwitserse bank heeft de overname van concurrent Credit Suisse afgerond. UBS nam zijn branchegenoot in maart over en redde de door schandalen geplaagde bank daarmee van de ondergang. Komende tijd gaat UBS waarschijnlijk veel banen schrappen om de organisatie opnieuw vorm te geven.

In Frankfurt zal het aandeel Volkswagen mogelijk bewegen op een bericht in Handelsblatt. De Duitse zakenkrant meldde dat het autoconcern voorbereidingen treft voor de grootste reorganisatie in decennia. Topman Oliver Blume zal de plannen naar verwachting tijdens de beleggersdag op 21 juni bekendmaken.

De euro was 1,0747 dollar waard, tegen 1,0751 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 69,31 dollar. Brentolie werd ook 1,2 procent goedkoper, op 73,89 dollar per vat.