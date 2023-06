AMD stijgt op afwachtend Wall Street na nieuwe AI-chip

Advanced Micro Devices (AMD) behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De chipproducent presenteerde zijn chips op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), waarmee het bedrijf de dominantie van concurrent Nvidia in deze snelgroeiende markt wil bestrijden. Volgens persbureau Reuters heeft de cloudtak van Amazon al interesse in de nieuwe chips van AMD. Het aandeel won 1,3 procent.

Nvidia, dat dit jaar al fors in waarde is gestegen door het optimisme rond AI, zakte 0,5 procent. Het Europees Parlement heeft ondertussen wetgeving over AI goedgekeurd. De beoogde Europese verordening reguleert het ontwerpen van AI, het gebruik ervan en de verkoop van AI-systemen. Gezichtsherkenning met slimme camera’s in de publieke ruimte wordt verboden en er komen bindende regels voor grote chatbotmodellen als ChatGPT.

Beleggers wachten verder vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Na het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer, dat dinsdag naar buiten werd gebracht, is het vrijwel zeker dat de Fed de rente dit keer niet verder zal verhogen en voor het eerst een pauze zal houden na tien renteverhogingen op rij.

De aandacht zal dan ook met name uitgaan naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen over het toekomstige rentebeleid. De kans is namelijk groot dat de pauze slechts van korte duur zal zijn en de rente in juli weer wordt verhoogd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 34.057 punten. De brede S&P 500 was vrijwel vlak op 4367 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 13.548 punten. De S&P en de Nasdaq bereikten dinsdag al de hoogste standen sinds april vorig jaar.

Google-moederbedrijf Alphabet verloor 1,8 procent. De Europese Commissie verdenkt Google van het misbruiken van zijn greep op onlinereclame. Google verdient zijn geld met het verkopen van onlinereclame, maar daarbij heeft het bedrijf volgens de commissie concurrenten weggedrukt. Het Amerikaanse internetbedrijf moet daardoor vrezen voor een boete van vele miljarden euro’s.

Tesla ging 1 procent omlaag. De fabrikant van elektrische auto’s heeft de verkoopprijzen van zijn Model Y in de Verenigde Staten licht verhoogd.

United Health zakte bijna 8 procent. De zorgverzekeraar waarschuwde voor hogere medische kosten in het huidige kwartaal. Dat komt doordat met name meer oudere klanten medische procedures ondergaan die tijdens de coronapandemie werden uitgesteld.