Nikkei zet opmars voort dankzij stevige koerswinst Toyota

De aandelenbeurs in Tokio zette woensdag de opmars voort onder aanvoering van Toyota. De Japanse autofabrikant, die een aandeelhoudersvergadering houdt, werd bijna 6 procent hoger gezet. Beleggers zijn vooral benieuwd hoe de huidige voorzitter Akio Toyoda zal reageren op de toenemende druk van grote investeerders om af te treden vanwege de kritiek op zijn beleid om niet vol in te zetten op elektrische auto’s. Mede dankzij de koerswinst van Toyota noteerde de Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, 1,6 procent hoger. De beurs In Tokio is de afgelopen tijd al sterk gestegen en staat op het hoogste niveau in ruim drie decennia.

Daarnaast verwerkten de markten nog de nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, waar de kosten voor het levensonderhoud minder hard stegen dan in de voorgaande maanden. Door de verder afkoelende inflatie zal de Amerikaanse Federal Reserve naar verwachting een pauze inlassen bij het verhogen van de rente. De Fed begon in maart 2022 met het verhogen van de rente om de hoge inflatie te bestrijden en heeft het rentetarief inmiddels tien keer op rij verhoogd tot het hoogste niveau in zestien jaar. Het rentebesluit van de Fed zal later op de dag bekend worden gemaakt.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,1 procent. Beleggers wachten op meer stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid. Zo wordt gehoopt dat de Chinese centrale bank donderdag de belangrijkste rentetarieven zal gaan verlagen. Eerder deze week schroefden de centrale bankiers al de rente op kortlopende leningen terug om de economie te ondersteunen. China kampt met een tegenvallend economisch herstel van de coronapandemie en heeft al jaren last van problemen in de vastgoedsector.

De Kospi in Seoul daalde 0,6 procent. In Zuid-Korea bleek dat de exportprijzen in mei met ruim 11 procent zijn gedaald. Dat is de grootste afname sinds maart 2010. De invoerprijzen namen met 12 procent af. Verder werd bekendgemaakt dat de werkloosheid in mei in het land voor de tweede maand op rij is afgenomen tot een nieuw dieptepunt van 2,5 procent, van 2,6 procent in april. De All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent.