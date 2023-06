Techvoorvechter Constantijn hekelt Nederlandse regeldrang rond AI

Prins Constantijn hekelt de regeldrang vanuit het kabinet op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De voorman van Techleap.nl, een gesubsidieerde organisatie voor techstart-ups, kijkt onder meer naar de Verenigde Staten en Engeland en ziet dat daar veel meer mogelijk is binnen de sector. Daardoor zijn zij ook al verder op AI-gebied, zegt de speciaal gezant op techconferentie The Next Web.

“Onze staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) is eerder bijvoorbeeld alleen maar negatief geweest over AI”, meent Constantijn. “Je kunt de technologie hier wel wegreguleren, maar dan slaat die Nederland wel over en dan heb je geen enkele controle. En met dit beleid vinden we het dan ook nog raar dat de Verenigde Staten alle grote platformen hebben”, stelt de prins met gevoel voor ironie. “We praten hier alleen maar over de gevarenkant van AI.”

Constantijn liet zich verder niet uit over de woensdag aangekondigde Europese wetgeving om ChatGPT en andere vormen van AI te reguleren. Van Huffelen zei woensdag in een reactie “trots” te zijn dat het Europees Parlement als eerste ter wereld regels had aangenomen om AI te reguleren, bijvoorbeeld op het gebied van privacy.

De VS en het Verenigd Koninkrijk mogen dan misschien voorlopen op technologisch gebied, Constantijn ziet dat ook bepaalde landen in de Europese Unie succesvol zijn, zoals Estland en Zweden. Nederland doet het volgens hem niet slecht, maar start-ups ontwikkelen zich hier maar heel sporadisch verder tot grotere ondernemingen.

Constantijn ziet in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld een premier die zich mengt in discussies over tech. “Dat is heel belangrijk. Dat is de wereld waar burgers en bedrijven in leven. Onze overheid is daar nog te weinig. Dat is ook niet zo makkelijk, kijk maar naar het profiel van onze politici. Er zijn er maar heel weinig die echt kennis van AI hebben. In Engeland is tech al veel meer ingebed.”