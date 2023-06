FNV klaagt bij mensenrechteninstituut over discriminatie gemeenten

FNV beticht Nederlandse gemeenten van discriminatie en stapt naar het College voor de Rechten van de Mens. Werknemers van gemeenten kregen in hun nieuwe cao namelijk een loonsverhoging en compensatie voor de hoge inflatie, maar mensen in dienst van sociale werkbedrijven niet. Het mensenrechteninstituut moet nu onderzoeken of Nederlandse gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de sociale werkvoorziening, daar inderdaad meer discrimineren.

“Deze mensen verdienen slechts rond het minimumloon en de dagelijkse boodschappen kunnen ze nauwelijks nog betalen”, verklaart FNV-bestuurder Peter Wiechmann. “Er is simpelweg sprake van discriminatie.”

Werknemers van sociale werkbedrijven voeren al maanden actie voor een betere cao. Ze voelen de hoge inflatie in hun portemonnee, maar volgens FNV doet het ook “pijn” dat ze het gevoel hebben als tweederangs burgers te worden weggezet.

In totaal vallen zo’n 75.000 werknemers onder de twee cao’s voor sociale werkvoorziening. Het gaat om mensen die vanwege een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet aan de slag kunnen bij andere werkgevers. In de cao-strijd met de gemeenten eist FNV een loonsverhoging van ruim 10 procent en een hogere reisvergoeding.