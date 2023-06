Boeing verwacht binnenkort snellere productie 737-toestellen

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing bereidt zich voor om de uitlevering van meer 737-toestellen mogelijk te maken. Dat kan weer nu het bedrijf stappen zet om toeleveringsproblemen aan te pakken, zegt de baas van Boeings commerciële tak Stan Deal.

Met die versnelling wordt het mogelijk om maandelijks 38 vliegtuigen af te leveren, 23 procent meer dan Boeing nu produceert. Deal, die sprak voorafgaand aan de luchtvaartshow in Parijs, wilde niet zeggen of de productiegroei eind deze maand of pas in het derde kwartaal plaatsvindt. Wel zei hij deze “eerder vroeger dan later” te verwachten.

De problemen bij Boeing hadden vooral impact op de 787 Dreamliner-toestellen. Productiefouten verstoorden eerder het werk in de fabrieken van de vliegtuigbouwer, waardoor leveringen vertragingen opliepen. Naar verwachting zullen die problemen effect hebben op de resultaten van Boeing over het tweede kwartaal.

Ted Colbert, de topman van Boeings defensie- en ruimtevaarttak die eveneens in Parijs aanwezig is, verwacht dat de resultaten van zijn divisie in lijn zijn met die van het eerste kwartaal. Toen was de tak verliesgevend, met name door productieproblemen met Boeings KC-46 tankvliegtuig. Inmiddels zijn de kosten voor het ontwikkelingsprogramma van dit vliegtuig goed voor een totaalverlies van meer dan 7 miljard dollar.

Volgens Colbert zal het tijd kosten voordat verbeteringen zichtbaar zijn bij zijn defensie-eenheid. Momenteel is er daarentegen een “hoop activiteit” gaande om de prestaties te verbeteren, aldus Colbert.