Industrie richt met open brief aandacht op vergroeningsplannen

De Nederlandse industrie probeert met een open brief aandacht te krijgen voor de vergroeningsinitiatieven in de sector. In de brief, die verscheen in het AD, de Volkskrant en enkele onlinemedia, stellen de bedrijven al veel plannen te hebben en de uitstoot in 2030 met zeker 55 procent terug te gaan brengen. Maar de afschaffing van fossiele subsidies helpt daarbij niet, waarschuwt de industrie.

De ruim 300 bedrijven en brancheverenigingen, waaronder grote uitstoters als mestfabrikanten Yara Sluiskil en OCI, staalfabrikant Tata en olie- en gasconcern Shell, stellen dat de overgang naar groene energie te vergelijken is met de Deltawerken. Daarvoor werkt de industrie samen met de overheid aan nieuwe infrastructuur en vergunningen, stellen ze in de brief die ook door bedrijvenvereniging VNO-NCW is getekend. “Dat moet allemaal tegelijk, terwijl we ook gewoon door werken om iedereen te kunnen blijven beleveren.”

Daarom is “stabiel overheidsbeleid” nodig, klinkt het in de open brief. Het afbouwen van voordelen zoals de fossiele subsidies “helpt Nederland daarbij niet”. “Het zet groene investeringsplannen op losse schroeven én het pakt slechter uit voor het wereldwijde klimaatprobleem.” Door de “bestaande spelregels met een CO2-heffing en het Europese systeem van emissiehandel” wordt de industrie naar eigen zeggen al gestimuleerd om “alles te doen om onze klimaatplannen waar te maken”.