KPN wint in licht lagere AEX na positief analistenrapport

Telecomconcern KPN was maandag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Het aandeel profiteerde van een positief analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Verder was er weinig richtinggevend nieuws. Ook blijft Wall Street gesloten vanwege Juneteenth, een dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht.

De AEX stond rond het middaguur 0,1 procent in het rood op 772,01 punten. De MidKap ging 0,6 procent omlaag tot 921,81 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,5 procent.

KPN klom 1,4 procent. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel en noemt het aandeel KPN een ’top pick’ binnen de telecomsector. Daarnaast maakte KPN bekend glasvezelnetwerken van Primevest Capital Partners over te nemen in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Het gaat in totaal om 127.000 adressen. FinanciĆ«le details werden niet gemeld.

Ook verzekeraars Aegon en ASR, ING en chipmachineproducent ASML waren in de bovenste regionen te vinden met plussen tot 0,9 procent. Fusiebedrijf DSM-Firmenich was de grootste daler in de AEX met een min van 1,6 procent. In de MidKap was de aanbieder van postkluisjes InPost koploper met een winst van 1,9 procent. Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen sloot de rij met een daling van 2,2 procent.

De producent van elektrische bussen Ebusco (plus 1,9 procent) kon eveneens op aandacht van beleggers op Beursplein 5 rekenen. Het bedrijf leverde de eerste bussen van de nieuwste generatie, de Ebusco 3.0, uit die gemaakt zijn in serieproductie.

Verder staan luchtvaartbedrijven als Airbus (plus 0,7 procent) in de belangstelling vanwege de grote luchtvaartshow in Parijs. Naar verwachting zullen Airbus en het Amerikaanse Boeing grote opdrachten binnenhalen nu de luchtvaart sterk herstel toont van de coronapandemie.

In Frankfurt kelderde Sartorius 14 procent. De Duitse maker van laboratoriumapparatuur kwam met een winstwaarschuwing. Volgens Sartorius is de vraag naar zijn producten afgezwakt nu de coronacrisis voorbij is.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 71,55 dollar en Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 76,47 dollar per vat. De euro was 1,0911 dollar waard, tegen 1,0932 dollar op vrijdag.