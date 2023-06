Australië geeft Twitter 28 dagen om minder haat te verspreiden

Twitter krijgt 28 dagen de tijd om het online verspreiden van haat aan te pakken, anders riskeert het socialemediaplatform een boete. Die bedraagt 700.000 Australische dollar per dag na het verstrijken van de deadline. Daarmee dreigt eSafety, de waakhond voor internetveiligheid in Australië.

Volgens eSafety-commissaris Julie Inman Grant, zelf ooit werkzaam voor Twitter, is het platform inmiddels verantwoordelijk voor een op de drie klachten over online haatzaaien die bij de toezichthouder worden gemeld. “Twitter lijkt een steek te hebben laten vallen bij het aanpakken van haat”, stelt ze.

Miljardair Elon Musk kocht Twitter in oktober 2022. Sindsdien is afscheid genomen van 80 procent van het wereldwijde personeel. Onder hen bevonden zich relatief veel moderators die zich bezighielden met het uitbannen van haatberichten. In november stuurde Grant nog een brief naar Musk. Daarin sprak ze haar vrees uit dat het slinkende personeelsbestand ertoe kon leiden dat Twitter op termijn niet meer aan Australische wetten zou kunnen voldoen.

Begin juni kondigde Ella Irwin, de belangrijkste manager die verantwoordelijk was voor contentbeheer en -beleid, aan ontslag te nemen. Als hoofd van de afdeling vertrouwen en veiligheid hielp Irwin toezicht te houden op het beleid van Twitter inzake intimidatie, aanzetten tot haat en gewelddadige content.

Irwin was daarmee de tweede baas van de afdeling vertrouwen en veiligheid die aftrad sinds Musk het roer bij Twitter overnam. De eerste, Yoel Roth, vertrok in november. Na zijn vertrek uitte Roth veel kritiek op het contentbeleid van het bedrijf.