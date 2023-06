Wall Street legt rentewaarschuwing Fed-voorzitter naast zich neer

De aandelenbeurzen in New York hebben de signalen van verdere renteverhogingen grotendeels naast zich neergelegd. De belangrijkste graadmeters eindigden overwegend in de plus, ondanks de waarschuwing van Fed-voorzitter Jerome Powell dat er nog meer renteverhogingen aankomen om de inflatie omlaag te krijgen.

De Dow-Jonesindex sloot vrijwel vlak op 33.994,71 punten. De bredere S&P 500 won 0,4 procent tot 4381,89 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq won bijna 1 procent tot 13.650,61 punten.

Powell sprak voor de tweede dag op rij met leden van het Amerikaanse Congres over het monetaire beleid. Opnieuw droeg hij de boodschap uit dat de Amerikaanse Federal Reserve nog veel werk voor de boeg heeft om de inflatie op het gewenste niveau te krijgen, maar anders dan op woensdag leidde dit niet tot verliezen.

Eerder op de dag werden financiƫle markten nog verrast door een stevige renteverhoging in het Verenigd Koninkrijk van een half procentpunt. Ook de belangrijkste tarieven van centrale banken in Zwitserland, Noorwegen en Turkije gingen verder omhoog.

Amazon klom ruim 4 procent. Het Amerikaanse webwinkelconcern wordt door het Britse dagblad The Times genoemd als een mogelijke bieder op de Britse onlinesupermarkt Ocado. Tegelijkertijd meldde persbureau Reuters dat de Europese Commissie langer onderzoek zal doen naar de overname van stofzuigermaker iRobot door Amazon.

Accenture verloor 2 procent. Het consultancykantoor verlaagde zijn omzetverwachtingen voor dit jaar. Aandelen van bierbrouwer AB InBev stegen 2 procent in New York na een adviesverhoging door analisten van Deutsche Bank. Ze verwachten dat steeds minder Amerikanen zijn biermerk Bud Light links laten liggen na de recente ophef over een samenwerking met een transgender influencer.

Micron Technology steeg 1,2 procent. De Amerikaanse chipfabrikant liet na een bijeenkomst met de Indiase premier Narendra Modi weten 800 miljoen dollar te gaan investeren in een chipfabriek in India.

De euro was 1,0955 dollar waard, tegen 1,0957 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,3 procent tot 69,45 dollar. Brentolie kostte 3,9 procent minder, op 74,10 dollar per vat.