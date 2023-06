Olieprijzen flink gedaald deze week

De olieprijzen zijn deze week behoorlijk gedaald, mede door opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident dat de rente in de Verenigde Staten verder kan worden verhoogd om de hoge inflatie aan te pakken. Over de gehele week liggen de prijzen op koers voor een daling van meer dan 4 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) staat nu iets boven de 62 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is minder dan 73 dollar waard per vat.

Handelaren op de oliemarkt vrezen dat de renteverhogingen door onder meer de Federal Reserve in de VS, de Britse centrale bank en de Europese Centrale Bank (ECB) de economie verder zullen afremmen, waardoor de vraag naar olie wordt ondermijnd. Ook zijn er zorgen over het herstel van de Chinese economie na het loslaten van de strikte coronabeperkingen in het land. China is ’s werelds grootste olie-importeur.

Door het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door de Fed trekt ook de dollar in waarde aan. Een sterkere dollar maakt olie duurder voor handelaren met andere valuta’s, wat ook de vraag kan drukken. Oliekartel OPEC+ probeert wel de prijzen te stuwen met productieverlagingen.

Aan de pomp zijn de brandstofprijzen iets aan het dalen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de adviesprijs voor een liter Euro95 momenteel op 1,984 euro, tegen 1,986 euro een dag eerder. Diesel kost 1,682 euro per liter. Pompstationhouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Die prijzen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. Bij pompstations elders liggen ze vaak lager.