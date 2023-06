Shell: elektrische rijders hebben minder zorgen om bereik auto

Rijders van elektrische auto’s maken zich steeds minder druk om het bereik van hun auto. Haast de helft vindt het niet nodig om de auto dagelijks te laden. Dat stelt Shell Recharge, de laadtak van het olie- en gasconcern, na de zesde editie van een jaarlijks onderzoek. Daarbij werden 25.000 rijders van elektrische auto’s in Europa ondervraagd, van wie 7000 in Nederland.

Vorig jaar gaf nog ongeveer een vijfde van de rijders aan de auto niet elke dag te hoeven opladen. Dat heeft mogelijk te maken met gewenning aan elektrisch rijden en de gedragsverandering die nodig is ten opzichte van rijden in een auto met een verbrandingsmotor. Maar ook de steeds grotere batterijen en verbeteringen in de efficiëntie van elektrische auto’s kan meespelen.

Toch staat de beperkte actieradius nog altijd op nummer één als belangrijkste barrière voor een bredere adoptie van elektrische auto’s. Dat is opvallend omdat het grote merendeel van de ritten makkelijk binnen het gemiddelde bereik van de meeste elektrische auto’s passen.

De beschikbaarheid van publieke laadpunten wordt als tweede struikelpunt gezien. Shell merkt dat een steeds groter deel van de bezitters van elektrische auto’s geen mogelijkheid tot een eigen laadpunt meer heeft, mogelijk omdat er ook steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de markt zijn. Zelfs op de tweedehands markt ontstaat inmiddels wat keuze.

De aanschafkosten zakten dan ook wat in het lijstje met knelpunten. Maar dat mogelijke struikelblok staat nog wel op de derde plaats in Nederland.

Verder geven rijders van elektrische auto’s aan dat ze liever naar bestemmingen als winkels gaan als ze weten dat ze daar hun auto kunnen opladen. Een fors deel kiest voor dergelijke bestemmingen boven locaties waar niet geladen kan worden. Maar in Nederland speelt dat minder dan in andere landen. Veel gebruikers hebben hier nog altijd een eigen laadpaal thuis en vertrekken dus altijd met een volle auto. Ook zijn er in Nederland relatief veel publieke laadpalen.

Met al die verschillende soorten laadpalen blijven mensen nog veelal kaarten van meerdere aanbieders hebben. Ook al zijn er steeds meer kaarten waarmee vrijwel alle publieke laadpalen te gebruiken zijn. De Europese Unie werkt aan regels waardoor alle publieke laadpalen in 2027 met alle laadpasjes te gebruiken moeten zijn.