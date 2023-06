Personeel Nestlé-fabriek Nunspeet staakt twee dagen vanwege cao

Medewerkers van de Nestlé-voedingsmiddelenfabriek in het Gelderse Nunspeet staken vanaf dinsdagochtend twee dagen lang. Het Nederlandse personeel is niet tevreden over het nieuwe loonbod van het Zwitserse concern.

FNV pleit voor minimaal 10 procent meer loon dit jaar, Nestlé gaat volgens de vakbond niet verder dan 3 procent en 175 euro per maand. “Dit is een eerste staking, ik sluit niet uit dat er meer komen”, meldt FNV-bestuurder Robert Wonnink.

Bij de Nederlandse tak van Nestlé werken zo’n 1200 mensen, van wie een kleine achthonderd onder de bedrijfs-cao vallen. Het grootste deel heeft Nunspeet als werkplek, de rest werkt in Amstelveen. Nestlé is producent van onder meer Maggi-sauzen, KitKat-chocoladerepen en Nescafé-koffie.