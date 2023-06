Britse supers: geen woekerwinsten door gestegen voedselkosten

Grote Britse supermarktketens ontkennen beschuldigingen dat ze woekerwinsten behalen over de rug van de consument door de sterk gestegen prijzen voor voedsel en andere levensmiddelen. Dat zeiden bestuurders van de supers Tesco, Sainsbury, Asda en Morrisons tegen een speciale commissie van het Britse parlement die onderzoek doet naar de zaak.

Volgens de supermarkten doen ze er juist alles aan om de prijzen in de winkels zo laag mogelijk te houden. Ze zeggen zelfs dat hun winsten zijn gedaald in het afgelopen jaar omdat ze hogere inkoopprijzen zo min mogelijk wilden doorberekenen aan consumenten. In het Verenigd Koninkrijk hebben boodschappen de energiekosten vervangen als de grootste aanjager van de inflatie.

Maar de supers ontkennen dus dat zij profiteren van de hogere voedselprijzen. “Wij zijn ons zeer van bewust van de druk die vele miljoenen mensen meemaken door de crisis rond de kosten voor levensonderhoud en dan met name de voedselinflatie”, zei topman David Potts van Morrisons tegen de commissie.

Inmiddels zijn supers waaronder ook Marks & Spencer en Waitrose wel de prijzen van veel producten aan het verlagen, waarbij ze naar eigen zeggen er zelf geld op toeleggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om alledaagse producten als pasta, rijst, melk, boter, brood en cornflakes.

De Britse premier Rishi Sunak is er alles aan gelegen om de hoge inflatie terug te dringen. Hij heeft namelijk beloofd de inflatie dit jaar te halveren. De overheid heeft wel gezegd af te zien van afspraken over prijsverlagingen voor levensmiddelen, zoals in landen als Frankrijk wel is gebeurd.