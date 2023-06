Krant: VS willen strengere exportregels AI-chips aan China

De Verenigde Staten willen strengere regels invoeren voor de export van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI), aan China. Die regels zouden mogelijk al vanaf juli van kracht worden, meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen.

De chipsector zit al in de vuurlinie van de handelsstrijd tussen de VS en China. Washington wil voorkomen dat China de meest geavanceerde chips in handen krijgt, omdat die ook kunnen worden gebruikt voor militaire doeleinden. Zo mag bijvoorbeeld het Nederlandse ASML zijn nieuwste chipmachines niet leveren aan China. Washington vreest dat China ook de AI-chips kan gebruiken voor militaire doeleinden en het hacken van computersystemen.

De strengere exportregels zullen waarschijnlijk gevolgen hebben voor de Amerikaanse chipfabrikanten Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD). Die twee bedrijven zijn marktleiders op het gebied voor chips die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van generatieve AI-modellen zoals chatbot ChatGPT.

Nvidia, dat ongeveer een vijfde van zijn omzet uit China haalt, ontwierp dit jaar al minder krachtige chips die onder de drempels vallen van producten waarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel is vereist voordat ze naar China geƫxporteerd mogen worden. Washington overweegt nu om volgende maand actie te ondernemen om de mazen in de regelgeving te dichten, zodat ze ook gelden voor deze minder krachtige chips.