Adyen onderaan in vlakke AEX, DSM-Firmenich zet opmars voort

Adyen was donderdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Het betaalbedrijf kampte met een negatief analistenrapport van de Britse bank Barclays, waarin het aandeel van de kooplijst werd gehaald en verloor ruim 1 procent.

DSM-Firmenich zette daarentegen de opmars voort en klom 1,6 procent. Het fusiebedrijf won een dag eerder al bijna 4 procent ondanks een winstwaarschuwing. Het in voedingsingrediënten en smaakstoffen gespecialiseerde Nederlands-Zwitserse concern nam echter meteen stappen om zijn slechter presterende vitaminetak te reorganiseren en de kosten aanzienlijk te verlagen.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op de boodschap van de kopstukken van de centrale banken van de Verenigde Staten, de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Die verklaarden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in het Portugese Sintra dat zij nog niet klaar waren met renteverhogingen in de strijd tegen de hoge inflatie. De bazen van de centrale banken zeiden wel dat een recessie als gevolg van de hogere leenkosten niet heel waarschijnlijk is.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 767,71 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 891,49 punten. De DAX in Frankfurt bleef ongewijzigd en Parijs klom 0,1 procent. Londen daalde 0,2 procent.

Platenlabel UMG was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,8 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stegen tot 0,9 procent dankzij beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten van de Amerikaanse chipproducent Micron Technology.

In de MidKap won Allfunds 0,9 procent na een adviesverhoging. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor het Spaanse investeringsplatform op naar kopen.

Hennes & Mauritz (H&M) steeg 7 procent in Stockholm. De op een na grootste kledingketen ter wereld zag de winst in het afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd en sprak van een goede start van de verkopen van de zomercollectie. De grotere Spaanse concurrent Inditex, de eigenaar van onder meer Zara, won 0,7 procent in Madrid.

In Parijs klom Renault ruim 3 procent. De Franse autofabrikant verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke verkopen van nieuwe modellen en lagere kosten.

De euro was 1,0905 dollar waard tegen 1,0908 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 69,30 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 73,75 dollar per vat.