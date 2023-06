Aandacht voor Aegon en inflatie eurozone op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Aegon. De verzekeraar liet weten zich statutair te vestigen in Bermuda, waardoor het bedrijf niet langer onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) valt. De stap volgt op de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR. Het hoofdkantoor van Aegon blijft wel in Den Haag. De verzekeraar blijft ook belastingplichtig in Nederland en behoudt zijn beursnoteringen in Amsterdam en New York.

Beleggers letten daarnaast vooral op het nieuwe inflatiecijfer van de eurozone. In mei koelde de inflatie in het eurogebied af tot 6,1 procent op jaarbasis. Economen gepolst door persbureau Bloomberg rekenen voor juni op een verdere afkoeling van de inflatie tot 5,6 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte al bekend dat de inflatie in Nederland in juni is afgenomen tot 5,7 procent. Het statistiekbureau maakte daarbij voor het eerst gebruik van een nieuwe rekenmethode om energieprijzen te meten in het inflatiecijfer. In mei bedroeg de inflatie 6,1 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te beginnen aan de laatste dag van juni. De hoofdindex koerst daarmee af op een maandwinst van zo’n 2,7 procent en is sinds het begin van het jaar al met bijna 12 procent gestegen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen.

De Aziatische markten lieten op de laatste dag van het tweede kwartaal een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de min. De beurs in Shanghai won 0,7 procent. Een verdere krimp van de Chinese industrie en een groeivertraging van de dienstensector in juni zorgden voor speculatie op meer steunmaatregelen van Beijing om het kwakkelende economische herstel aan te jagen.

Op het Damrak zal Ebusco mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies haalden de fabrikant van elektrische bussen van hun kooplijst. Jefferies werd daarentegen wel positiever over Fastned. De uitbater van snellaadstations werd op de kooplijst gezet.

Lucas Bols kondigde een overname aan. Het drankenconcern koopt het merk Nuvo Sparkling Liqueur voor 5,7 miljoen dollar in contanten van het in de Verenigde Staten gevestigde London Group.

De euro was 1,0864 dollar waard, tegen 1,0880 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 69,96 dollar. Brentolie klom 0,2 procent in prijs tot 74,46 dollar per vat.