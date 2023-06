Apple stijgt op Wall Street en is meer dan 3 biljoen dollar waard

Apple begon vrijdag met winst aan de handelsdag op Wall Street. Het techbedrijf werd 1,2 procent hoger gezet en kwam daardoor qua marktwaarde boven de 3 biljoen dollar uit. Die grens passeerde Apple al een keer eerder, maar het aandeel sloot nog niet daarboven. Het aandeel moet sluiten op of boven de 190,73 dollar om die waarde vast te houden.

Nike behoorde tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse sportartikelenmerk zag de verkopen afgelopen kwartaal toenemen, maar de winst stond onder druk. Dat komt doordat Nike nog steeds overtollige voorraden moet wegwerken tegen lagere verkoopprijzen. Het bedrijf voldeed daarmee voor het eerst in drie jaar niet aan de verwachting van Wall Street-analisten. Het aandeel werd 2,6 procent lager gezet. Concurrent Skechers won 1,5 procent en sportschoenenverkoper Foot Locker daalde 1,1 procent.

Beleggers reageerden daarnaast op de inflatiemaatstaf van de Federal Reserve. Die kwam in juni uit op 4,6 procent, tegen 4,7 procent in mei. Economen hadden gerekend op een onveranderd inflatiecijfer. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft eerder deze week al laten doorschemeren dat de rente in de Verenigde Staten in de komende maanden waarschijnlijk nog twee keer zal worden verhoogd om de inflatie te bestrijden.

De algehele stemming op Wall Street was ook op de laatste dag van de positieve beursmaand juni positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent hoger op 34.326 punten en de brede S&P 500 steeg 1 procent tot 4440 punten. De Nasdaq dikte 1,4 procent aan tot 13.777 punten. Sinds het begin van dit jaar is de techgraadmeter al zo’n 30 procent in waarde gestegen. Dat is de sterkste koersstijging in een eerste jaarhelft sinds 1983.

Carnival steeg 7,9 procent. Analisten van investeringsbank Jefferies voegden de cruisemaatschappij toe aan hun kooplijst en verwachten dat het aandeel nog eens 45 procent in waarde kan stijgen.

De euro was 1,0914 dollar waard, tegen 1,0880 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 70,26 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 74,71 dollar per vat.