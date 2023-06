Primeur China: bedrijf start regeling om geboortes te stimuleren

In China begint voor het eerst een bedrijf een regeling om werknemers te stimuleren kinderen te nemen. Trip.com, een van de grootste onlineboekingsplatforms voor reizen ter wereld, belooft medewerkers omgerekend zo’n 6400 euro per geboren kind. Zo wil topman James Liang helpen de vergrijzing in het land tegen te gaan.

Liang roept al langere tijd dat de overheid met financiĆ«le regelingen moet stimuleren om kinderen te krijgen tegen de toenemende vergrijzing. Hij wil dat 2 procent van het bbp naar het bevorderen van geboortes gaat. “Maar bedrijven kunnen hier op hun eigen manier ook een steentje aan bijdragen”, licht Liang toe. Stellen krijgen vanaf 1 juli omgerekend zo’n 1250 euro per jaar tot hun kind 5 jaar is.

China vergrijst snel door de eenkindpolitiek die van 1980 tot 2015 gold. Vorig jaar waren er 6,8 geboortes voor iedere duizend mensen, een historisch dieptepunt. Een jaar eerder hadden de autoriteiten nog aangekondigd dat inwoners wel drie kinderen mochten hebben, maar stellen laten zich tegenhouden door hoge kosten, laag inkomen en de nog altijd grote ongelijkheid tussen geslachten.