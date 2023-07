Heineken bij koplopers op hoger Damrak na verkoop frisdranktak

Heineken is maandag in de kopgroep geëindigd van de hogere AEX-index op het Damrak. Beleggers beloonden de beslissing van de bierbrouwer om de tak achter merken als Royal Club, Sisi, Sourcy en Vitamin Water te verkopen. Het Deense Royal Unibrew heeft 300 miljoen euro betaald voor de Nederlandse producent met de naam Vrumona. Het Heineken-aandeel sloot 2 procent hoger.

De AEX-index begon de tweede helft van het jaar met een plus van 0,3 procent tot 776,44 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 904,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden juist met een maximum van 0,5 procent. Een sterker dan verwachte krimp van de industrie van de eurozone in juni had weinig impact op de beurshandel. Wall Street begint de week verder met een halve handelsdag vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag. Op dinsdag 4 juli blijven de Amerikaanse beurzen de hele dag dicht.

Naast Heineken deden de banken ABN AMRO (plus 2,2 procent) en ING (plus 1,6 procent) en verzekeraar Aegon (plus 1,9 procent) goede zaken. Shell, dat vrijdag met een handelsupdate komt, steeg 1,3 procent en lijkt daarmee weinig last te hebben van de beschuldiging van activistengroep Global Witness dat het olie- en gasconcern nog altijd handelt in Russisch gas.

Informatieleverancier Wolters Kluwer en chipbedrijf Besi waren de grootste dalers in de AEX, met minnen tot 1,7 procent. DSM-Firmenich daalde een fractie. Het speciaalchemiebedrijf heeft de overname van het Franse Adare Biome afgerond.

In de MidKap stonden Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway en verlichtingsbedrijf Signify bovenaan, met winsten tot dik 3 procent. Staalmaker Aperam toonde met een plus van 3,6 procent herstel van het koersverlies van vrijdag. Flitshandelaar Flow Traders, die vrijdag waarschuwde voor moeilijke marktomstandigheden, ging verder omlaag en zakte 1,9 procent.

De euro was 1,0912 dollar waard, tegen 1,0913 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 71,66 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 75,20 dollar per vat.