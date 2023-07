Amazon haalt eerste elektrische Rivian-busjes naar Duitsland

Webwinkelconcern Amazon gaat zijn eerste bestelwagens van de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen Rivian gebruiken in Duitsland. In de komende weken zullen driehonderd elektrische bestelwagens de weg opgaan in de regio’s München, Berlijn en Düsseldorf.

In de Verenigde Staten werden vorig jaar al de bestelwagens van Rivian geïntroduceerd in het wagenpark van het Amerikaanse webwinkelbedrijf. Inmiddels zijn daar nu meer dan 3000 voertuigen in gebruik.

Amazon heeft in totaal 100.000 elektrische bestelwagens besteld bij Rivian, waarvan het grootaandeelhouder is. Die moeten tegen 2030 wereldwijd worden ingezet als onderdeel van het plan van Amazon om zijn transportnetwerk te elektrificeren. Het bedrijf wil daarmee miljoenen ton CO2-uitstoot per jaar besparen.

Amazon kondigde vorig jaar aan de komende jaren meer dan 1 miljard euro te investeren om zijn Europese transportnetwerk te elektrificeren en de CO2-uitstoot te verminderen. Daarvan zal meer dan 400 miljoen euro in Duitsland worden geïnvesteerd. Amazon begon vorig jaar al met een test waarbij de busjes van Rivian voor leveringen in Europa werden gebruikt. Volgens Rivian is er nu een kortere en smallere versie van het busje ontwikkeld voor Europese steden.

De busjes voor de Europese markt worden door Rivian gemaakt in de VS en verscheept naar Europa. Eind vorig jaar zag Rivian nog af van de plannen om samen met het Duitse autoconcern Mercedes-Benz elektrische bestelbussen te gaan produceren in Europa. Ook de Limburgse autofabriek VDL Nedcar lukte het vorig jaar niet om met Rivian tot een productiedeal te komen.