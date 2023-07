Flow Traders zakt op Damrak na halvering inkomsten

Flow Traders behoorde dinsdag opnieuw tot de grootste dalers op het Damrak met een verlies van ruim 4 procent. De flitshandelaar, die afgelopen vrijdag al waarschuwde voor moeilijke marktomstandigheden, zag de handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots halveren vergeleken met het eerste kwartaal. Onder de streep blijft er volgens het bedrijf een kleine operationele winst over. Analisten van de Belgische bank KBC haalden Flow Traders van hun kooplijst af.

De aandacht van beleggers ging ook uit naar de chipbedrijven. China heeft namelijk exportbeperkingen opgelegd voor twee belangrijke grondstoffen die cruciaal zijn voor de chipsector. De maatregel lijkt een tegenreactie van de Chinezen op de onlangs bekendgemaakte exportbeperkingen voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML richting China. ASML won 0,3 procent, terwijl ASMI en Besi tot 0,3 procent verloren.

De beurshandel verliep verder relatief rustig aangezien Wall Street dicht blijft vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Woensdag wordt de handel weer hervat. Op die dag komen onder meer het banenrapport van loonstrookverwerker ADP en de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve naar buiten.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 777,98 punten. De MidKap bleef vrijwel vlak op 904,43 punten. De beurs in Londen won een fractie en Parijs klom 0,1 procent. De DAX in Frankfurt verloor een fractie, na een onverwachte daling van de Duitse export in mei. De import van de belangrijkste handelspartner van Nederland daarentegen onverwacht toe.

ASR was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,1 procent. De verzekeraar heeft de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon (plus 0,8 procent) afgerond. De verkoop werd eind oktober bekendgemaakt. Door de samenvoeging ontstaat een van de grootste verzekeraars in Nederland. Speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich stond in de staartgroep met een min van 0,4 procent, na een flinke verlaging van het koersdoel door analisten van Deutsche Bank.

In de MidKap profiteerde bodemonderzoeker Fugro (plus 1,4 procent) van een koopadvies door analisten van BNP Paribas Exane. Naast Flow Traders stond apothekersbedrijf Fagron onderaan met een verlies van 1,5 procent.

De euro was 1,0909 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 70,26 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 75,11 dollar per vat.